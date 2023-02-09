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«Сантос» продолжит добиваться приобретения Кавани

Футболист продолжает выступать в Европе.
09 февраля 2023 09:13
автор: Александр Шульгин

Бразильский «Сантос» не оставляет попыток приобрести уругвайского форварда испанской «Валенсии» Эдинсона Кавани.

«Мы еще пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать», - приводит слова главы клуба Жозе Карлоса де Оливейры итальянская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Кавани провел 15 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил семь мячей.

Испанский клуб после 20 туров с 20 очками занимает 17-е место в турнирной таблице национального первенства.

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