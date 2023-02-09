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Главный тренер «Марселя» - о победе над «ПСЖ» в Кубке Франции: Футболисты могут собой гордиться

«Марсель» обыграл дома «ПСЖ» впервые за 12 лет.
09 февраля 2023 09:02
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор дал комментарий после победы его команды над «ПСЖ» (2:1) в 1/6 финала Кубка Франции.

«Я не люблю постоянно сравнивать, но думаю, что мы выступили очень хорошо, особенно по сравнению с матчем против «Ниццы» в Лиге 1 (»Марсель» проиграл - 1:3 - прим.). Мы играли против сильного соперника в высоком темпе. Футболисты могут собой гордиться. Когда мы садились ниже, то не допускали моментов у своих ворот. Мы действительно стали лучше играть в защите», - сказал Тудор французским СМИ.

Помимо «Марселя» в четвертьфинал Кубка Франции вышли «Нант», «Гренобль», «Лион», «Родез», «Тулуза» и «Анси».

источник: «Советский спорт»
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