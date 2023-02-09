Фернандеш высказался о ничьей «МЮ» с «Лидсом»

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат перенесенного матча восьмого тура АПЛ против «Лидса», который завершился вничью 2:2.

«У Рафаэля Варана был шанс, и я мог забить ударом головой. У меня также был удар, который превратился в подачу, и Виктор Линделеф почти попал головой. У нас были свои шансы.

К сожалению, мы не забили, но вы могли видеть, что команда была готова к борьбе. Нужно продолжать делать все, что в наших силах, поскольку я думаю, что у этой команды есть запас, чтобы улучшаться, и запас, чтобы показать много хороших вещей, и мы это сделаем», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что встреча завершилась со счетом 2:2. К 48-й минуте «МЮ» уступал сопернику 0:2, однако сумел спасти ничью. После 22 матчей команда Эрика тен Хага с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице.