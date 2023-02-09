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«Великолепный футболист»: тан Хаг оценил игру Санчо против «Лидса»

Манкунианцы поделили очки в матче с аутсайдером.
09 февраля 2023 10:07
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат перенесенного матча восьмого тура АПЛ, в котором его команда не смогла обыграть «Лидс», а также оценил игру нападающего Джейдона Санчо.

«Я рад за него. Он проделал весь обратный путь. Мы знаем, что он великолепный футболист, и Санчо определенно может оказать большое влияние на нашу команду. Он показал это.

Думаю, что он может обрести стабильность и вносить большой вклад. Но он должен работать каждый день по-настоящему усердно, как и все мы. Сейчас он находится в хорошем настроении. Думаю, это укрепит его, это побудит его еще больше отдавать, и тогда вы увидите, что мы получим больше. Второй гол мне действительно понравился, особенно его участие», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «МЮ».

Добавим, что встреча завершилась со счетом 2:2. К 48-й минуте «МЮ» уступал сопернику 0:2, однако сумел спасти ничью. Санчо стал автором второго забитого мяча. После 22 матчей команда Эрика тен Хага с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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