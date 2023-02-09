Стала известна причина, по которой «Краснодар» должен заплатить Ботхейму 500 тысяч евро

Стало известно, почему «Краснодар» должен выплатить своему бывшему нападающему Эрику Ботхейму 500 тысяч евро.

Как сообщает «РБ-Спорт», эта сумма является половиной от той, которая была указана в контракте футболиста в качестве подъемных.

Напомним, что Ботхейм перешел в «Краснодар» из норвежского «Буде Глимт» зимой 2022 года, но так ни разу и не сыграл за российский клуб в связи с международной обстановкой.

Позже футболист уехал в аренду, воспользовавшись правом ФИФА приостанавливать контракт с клубами РПЛ. Позже представители игрока подали в палату по разрешению споров ФИФА на возвращение миллиона евро, однако смогли добиться лишь 500 тысяч евро.