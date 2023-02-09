Беллингем точно не перейдет в «ПСЖ» и «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем отклонил предложения двух клубов.

По информации немецкой прессы, футболист не собирается связывать свое будущее с лондонским «Челси» и «ПСЖ». «Аристократам» игрок отказал из-за того, что клуб и без того накупил новичков, к тому же, непонятно, в каком направлении он дальше будет развиваться.

Что касается парижан, то Беллингем не считает приемлемым для себя уровень французского первенства.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи.