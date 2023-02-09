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«Химки» приобрели бразильца Андраде

Подмосковный клуб готовится к возобновлению сезона в РПЛ.
09 февраля 2023 11:56
автор: Александр Шульгин

Подмосковные «Химки» объявили о подписании контракта с бразильским защитником Леонардо Де Андраде Силвой (Лео Андраде).

Как сообщает пресс-служба химчан, соглашение с новобранцем рассчитано на два с половиной года. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее Андраде выступал у себя на родине за «Коритиба» и «Жувентуде», а также в чемпионате Португалии за «Маритиму».

После 17 туров «Химки» с 12 очками занимают предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона клуб дважды менял главного тренера: сначала вместо Сергея Юрана в команду пришел Николай Писарев, которого, в свою очередь, заменил Спартак Гогниев.

Ранее стало известно, что команду покинули сразу десять футболистов, включая Дениса Глушакова и основного голкипера Михаила Лантратова.

источник: ФК «Химки»
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