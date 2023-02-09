«Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана

Стала известна сумма, за которую «Реал» планирует купить у «Зенита» защитника Роберта Ренана.

Как сообщают зарубежные СМИ, мадридский клуб готов отдать за 19-летнего футболиста 40 миллионов евро. «Реал» следит за Ренаном на протяжении всего чемпионата Южной Америки. Испанский клуб планирует сделать предложение Роберту и «Зениту» по завершению турнира.

Бразильский футболист перешел в стан сине-бело-голубых в январе текущего года.

Добавим, что ранее Ренан выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне за бразильский клуб он принял участие в 13 матчах и отметился одной результативной передачей.