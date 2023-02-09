Валерий Масалитин о Дзюбе: Слабо верится, что сможет помочь «Локомотиву»

«Человек давно без команды и тренировок. Идет в команду, которая висит, грубо говоря, на вылет. Сможет помочь — слава богу. Но мне, честно говоря, что-то слабо верится, — сказал Масалитин «Газете.Ru».

— Он еще, конечно, может сыграть, но, честно говоря, слабо верится, что потянет. И слабо верится, что «Локомотив» подпишет с ним».

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор», отметившись одним забитым мячом в четырех матчах местной Суперлиги. Однако, не сумев закрепиться в составе у Винченцо Монтеллы, расторг с клубом соглашение по обоюдному согласию и с тех пор остается без команды.

«Локомотив» после первой части сезона располагается в Российской премьер-лиге на 14-й позиции среди 16-ти участников, набрав 13 очков за 17 туров, обитая в зоне стыковых матчей за выживание.