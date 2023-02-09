Алексей Сафонов: Главное, чтоб Дзюба в раздевалке «Локомотива» вел себя правильно

- У «Локомотива» задача – не вылететь и избежать переходных игр. Такой опытный нападающий как раз в этом очень хорошо может помочь, - говорит Сафонов. - Тем более, у них с нападающими ситуация непонятная. Изидор вроде уехал, а, оказалось, вроде бы вернулся. Раков совсем молодой. Сейчас все игры будут без права на ошибку. Не выдержит давления и что тогда?

А с Дзюбой можно схему варьировать, он может столба сыграть. Самое главное, чтоб в раздевалке нормально себя вел.

- Это как – нормально?

- Чтоб не было никаких слишком эмоциональных взрывов, чтоб не подавлял тренера своим авторитетом. Мы видим пример Абаскаля. Человеку 33 года, ненамного старше того же Джикии, а авторитет в команде у испанца беспрекословный.