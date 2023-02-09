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Валерий Баринов о «Локомотиве»: Там в консерватории все непонятно

Актер Валерий Баринов, народный артист Российской Федерации оценил шансы «Локомотива» в чемпионате России.
09 февраля 2023 12:58

«Локомотив» будет бороться за первое место! За победу в нашем чемпионате! За что может бороться «Локомотив»? Дело же не в команде, не в Галактионове... Там в консерватории все непонятно. Они, как брали Семина, так и пошли вниз, вниз, вниз, ниже, ниже и еще ниже... Немножко этот лысый (Марко Николич — «Газета.Ru») подержался на его дрожжах, придумал этот «ромб», «параллелепипед»... Вот вам игра, они что-то выиграли. Но ясно было, что все это выдохнется. В клубе наверху что-то непонятно. Кто чем занимается? — рассказал Баринов «Газете.Ru»

— Почему Галактионов пришел? Он же не хотел идти в «Локомотив», чем его заманили? Деньгами, вероятно. Обсуждать тут пока нечего, извините, а предположения строить — я не Ванга».

После первой части сезона «Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров. К возобновлению чемпионата команду готовит Михаил Галактионов.

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