«Реал», «Барселона» и «Ювентус» связались с другими клубами по поводу создания аналога ЛЧ

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги - аналога Лиги чемпионов.
Как сообщает британское СМИ, гранды европейского футбола связались с более чем 50 клубами по поводу создания нового турнира.
Отмечается, что в нем могут принимать участие 60–80 команд без постоянных участников. Они будут располагаться в четырех дивизионах. Каждому клубу будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон в турнире.
Идея создания турнира принадлежит президенту «Реала» Флорентино Пересу.
источник: «Советский спорт»