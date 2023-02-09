Богосавац останется в «Ахмате» до конца сезона

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац остается в грозненской команде до конца сезона.

Агент Младен Ратковица, представляющий интерес 26-летнего футболиста, заявил, что летом серб может сменить клуб.

«Богосавац остается в «Ахмате», он готовится ко второй части сезона в «Ахмате». Вероятность того, что что-то произойдет в январе, минимальна. Мы общались по поводу его кандидатуры с несколькими клубами, в том числе, с одним из России. Мы не исключаем никаких вариантов, но для него лучше будет закончить сезон в Грозном, а уже затем будет оптимальный момент для смены клуба», - приводит слова Ратковица «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Мирослав провел 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.