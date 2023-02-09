Гендиректор Суперлиги рассказал подробности нового вида проекта

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхар перечислил в немецкой прессе 10 принципов, на основе которых будет организован аналог Лиги чемпионов.

1. Спортивные результаты.

Участие в Суперлиге и доходы от нее будут зависеть от результатов в течение всего сезона. Никаких постоянных членов, в турнире примут участие 60-80 команд.

2. Национальные чемпионаты.

Участники Суперлиги будут продолжать выступать в национальных чемпионатах и получат дополнительные денежные средства от нового турнира.

3. Стабильный доход.

Команды квалифицировавшиеся в Суперлигу гарантировано сыграют в ней 14 матчей, от которых получат доход и станут более конкурентоспособными.

4. Здоровье футболистов.

Суперлига не намерена увеличить количество матчей в сезоне и будет привлекать профсоюзы футболистов по этому вопросу.

5. Строгое соблюдение финансов.

Клубы должны организовывать матчи только на заработанные средства, процент из которых можно будет тратить на трансферы и зарплату футболистов.

6. Лучший футбольный турнир в мире.

Регулярное противостояние сильнейших футболистов заинтересует молодую аудиторию.

7. Диалог с фанатами.

Турнир учтет мнение фанатов и создаст единые стандарты инфраструктуры.

8. Продвижение женского футбола

Суперлига будет привлекать инвестиции в женский футбол на профессиональных и любительских уровнях.

9. Солидарные выплаты.

Клубам, не участвующим в Суперлиге, будет перечисляться не менее 400 млн евро в год, что в два раза больше чем платит УЕФА.

10. Верховность законов ЕС.

Все спорные вопросы должны решаться по законодательству ЕС и решениям его судебной системы.