Гендиректор Суперлиги рассказал подробности нового вида проекта

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхар перечислил в немецкой прессе 10 принципов, на основе которых будет организован аналог Лиги чемпионов.
1. Спортивные результаты.
Участие в Суперлиге и доходы от нее будут зависеть от результатов в течение всего сезона. Никаких постоянных членов, в турнире примут участие 60-80 команд.
2. Национальные чемпионаты.
Участники Суперлиги будут продолжать выступать в национальных чемпионатах и получат дополнительные денежные средства от нового турнира.
3. Стабильный доход.
Команды квалифицировавшиеся в Суперлигу гарантировано сыграют в ней 14 матчей, от которых получат доход и станут более конкурентоспособными.
4. Здоровье футболистов.
Суперлига не намерена увеличить количество матчей в сезоне и будет привлекать профсоюзы футболистов по этому вопросу.
5. Строгое соблюдение финансов.
Клубы должны организовывать матчи только на заработанные средства, процент из которых можно будет тратить на трансферы и зарплату футболистов.
6. Лучший футбольный турнир в мире.
Регулярное противостояние сильнейших футболистов заинтересует молодую аудиторию.
7. Диалог с фанатами.
Турнир учтет мнение фанатов и создаст единые стандарты инфраструктуры.
8. Продвижение женского футбола
Суперлига будет привлекать инвестиции в женский футбол на профессиональных и любительских уровнях.
9. Солидарные выплаты.
Клубам, не участвующим в Суперлиге, будет перечисляться не менее 400 млн евро в год, что в два раза больше чем платит УЕФА.
10. Верховность законов ЕС.
Все спорные вопросы должны решаться по законодательству ЕС и решениям его судебной системы.