Потенциальные новички могут отказаться от перехода в «Манчестер Сити» из-за обвинений в махинациях

Футболисты могут отказаться от перехода в «Манчестер Сити» из-за обвинений клуба ы нарушении fair play.

Как уточняет британская пресса, «горожане» хотели укрепить летом свой состав в полузащите и левом фланге обороны и вел переговоры с Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии», Декланом Райсом из «Вест Хэма», Рафаэлем Леау из «Милана» и Беном Чилуэллом из «Челси».

Ранее АПЛ обвинила «горожан» в предоставлении недостоверной информации о доходах клуба на протяжении семи сезонов. Расследование длилось четыре года. Дело передано в специальную комиссию для дальнейшего расследования, оно будет носить конфиденциальный характер.