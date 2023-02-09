«Челси» договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» об аренде Обамеянга

«Челси» договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» об аренде форварда «синих» Пьера-Эмерика Обамеянга.

По данным французской прессе, клубам осталось уладить несколько деталей для заключения соглашения.

СМИ уточняют, что «Челси» хочет избавиться от форварда из-за его высокой зарплаты - 9 млн евро за год.

Добавим, что в текущем сезоне 33-летний форвард провел 11 матчей в АПЛ и забил один гол, «Челси» решил вывести Обамеянга из заявки клуба в плей-офф Лиги чемпионов, на групповом этапе турнира он забил два мяча.