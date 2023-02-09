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Валерий Овчинников: Суперлига развалит УЕФА? Нам какая разница? Если они с нами так поступили

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался по поводу создания Суперлиги в Европе. 
09 февраля 2023 15:49
автор: Юрий Волохов

- Опять заговорили про Суперлигу. Что эти заговорщики - «Реал», «Барселона», «Ювентус» - никак не успокоятся?

- Нам-то какая разница - развалит Суперлига УЕФА или нет? Как они с нами поступили? Если они нас не уважают, почему мы о них должны переживать? Так они имели поддержку от России, а теперь занялись политикой. А все говорили – спорт вне политики.

Не надо нам о них переживать, лучше заняться своим проблемами. Развивать детский и юношеский футбол.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Генеральный директор компании A22 Бернд Рейхарт, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.

Рейхарт сообщил, что в Суперлиге могут принять участие от 60 до 80 клубов, они будут разделены на несколько дивизионов. При этом постоянных участников Суперлиги не будет, формат основан исключительно на спортивных показателях.

Рейнхарт подчеркнул, что Суперлига провела переговоры с 50 европейскими клубами и получила поддержку со стороны ряда из них.

УЕФА крайне негативно относится к созданию Суперлиги. Весной 2021 года такая попытка футбольного переворота в Европе потерпела полный крах.

источник: «Советский спорт»
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Валерий Овчинников: Суперлига развалит УЕФА? Нам какая разница? Если они с нами так поступили
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