Валерий Овчинников: У меня Дзюба сборы выдержал бы, все выдерживали, никто не умер

- «Локомотив» правильно сделал, он сейчас нужен «Локомотиву». Теперь очередь за Дзюбой – осталось заиграть, как он умеет, подтвердить свой класс, - говорит Овчинников.

- Форму Дзюба наберет, осталось три недели?

- Не думаю, что он себя распустил. Уверен, что тренировался, бегал. Может, не совсем так, как это было бы на централизованном сборе с командой. Три недели ему вполне хватит, чтобы привести себя в порядок.

- Выдержал бы Артем сборы у тренера Овчинникова в начале 90-х?

- Выдержал бы, все было бы с ним нормально.

- А то тут в каком интервью кто-то из ветеранов опять вспоминал ваши нагрузки на сборах, мол, игроки умирали.

- Ничего страшного, никто не умер, все живы и здоровы.