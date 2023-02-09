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Верховный суд России не стал отменять fan-ID для футбольных болельщиков

Ранее с иском обратился адвокат и болельщик «Зенита» Игорь Коняев.
09 февраля 2023 16:30

Верховный суд России оставил без удовлетворения административное исковое заявление, оспаривавшее законность введения в России карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщает РАПСИ.

Напомним, что ранее с иском обратился адвокат и фанат петербургского «Зенита» Игорь Коняев, который посчитал, что его право беспрепятственно поддержать любимый клуб было нарушено.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года использование fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. В Кубке России оформить документ нужно будет лишь для посещения финальной встречи.

Против введения карты болельщика уже высказались фанаты практически всех клубов РПЛ, которые бойкотируют матчи своих команд в знак протеста.

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