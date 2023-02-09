Веркаутерен высказался о возможности матча с Россией: Это довольно щепетильный момент

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен поделился мнением о перспективе товарищеского матча со сборной России.

«Решение принимается другими людьми. Это довольно щепетильный момент. Я стараюсь больше смотреть на спортивную составляющую, на доступные мне вещи. Это не мое решение точно», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Сколько продлится этот запрет, пока неизвестно.