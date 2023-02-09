Жиру продлит контракт с «Миланом» на один год

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру продлит контракт с клубом.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Джанлука Ди Марцио, соглашение 36-летнего футболиста с итальянской командой будет подписано сегодня. Жиру будет играть в «Милане» до июня 2024 года.

Отмечается, что переговоры продолжались несколько недель. Текущее соглашение Жиру с клубом рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Оливье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.