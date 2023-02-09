Силва - о многочисленных трансферах «Челси»: Я еще ни разу такого не видел

Защитник «Челси» Тиагу Силва поделился мнением о трансферной активности лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

«За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба «аристократов».

Напомним, что лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро.

К слову, «Челси» располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своем активе 30 очков.