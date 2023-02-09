Олег Романцев: С приходом Кержакова, авторитет чемпионата Кипра повысится

«Очень рад за Александра! Нельзя с такими знаниями и энергией брать паузу в тренерской карьере. Молодец, взялся за работу, а не сидел и ждал у моря погоды. Однозначно буду болеть за его клуб! Сашу ждет новый футбол по сравнению с российским. Главное — не выпасть из обоймы. Считаю, его незаслуженно отстранили от команды. Теперь будет получать практику и опыт. А так бы сидел и киснул.

Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб — шаг вперед. Скорее, временная пауза. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. Думаю, по уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера. Теперь буду следить за «Кармиотиссой», потому что там работает Саша! Кипр не считался футбольной страной, но с приходом Александра, надеюсь, авторитет чемпионата повысится», — заявил Романцев Sport24.

После 22 туров «Кармиотисса» занимает 10-е место в таблице чемпионата Кипра.