Клубы потратили рекордные 1,57 миллиарда долларов на трансферы в зимнее окно

ФИФА сообщила, что расходы клубов в зимнее трансферное окно в 2023 году составили 1,57 миллиарда долларов, что является рекордом. Об говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что английские команды потратили больше всего - 898,6 миллиона долларов, что составляет 57,3 процента от общих расходов в мире. На втором месте располагается Франция - 131,9 миллиона, тройку лидеров замкнула Германия - 85,8 миллиона.

К слову, прошлый рекорд был зафиксирован в январе 2018 года. Тогда расходы были примерно на 230 миллионов долларов меньше, чем в этом году.