Невилл раскритиковал «Челси» за трансфер Энцо Фернандеса

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл скептически отнесся к переходу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

«Максимум за игрока его амплуа можно заплатить где-то € 56-68 млн. Он не забьет более 30 голов за сезон, он не игрок атаки - смысл переплачивать? Странный трансфер», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что английский клуб заплатит рекордные для своей страны 121 млн евро.

Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре выступает за португальский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне за »Бенфику» он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Кроме того, Фернандес успел дебютировать за «аристократов», но в первом матче матче не смог отличиться результативными действиями.