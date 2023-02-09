ECA выступила против создания Суперлиги

Европейская ассоциация футбольных клубов отреагировала на новость о возможном создании Суперлиги.

Напомним, что перезапуск идеи о турнире инициировали «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Они предложили европейским клубам новый формат соревнования.

«ECA явлется единственной признанной ФИФА и УЕФА организацией, представляющей клубы на европейском и международном уровнях, а также единственным органом, через который клубы имеют право принятия решений, подтверждает своё неприятие Европейской Суперлиги и любых подобных проектов.» — говорится в заявлении организации.

По замыслу организаторов, в турнире могут принимать участие 60–80 команд без постоянных участников. Они будут располагаться в четырех дивизионах. Каждому клубу будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон в турнире.