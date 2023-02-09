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Финалистами голосования за приз ФИФА лучшему тренеру года стали Скалони, Гвардиола и Анчелотти

Церемония награждения пройдет 27 февраля в Париже.
09 февраля 2023 19:43
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация футбола объявила имена финалистов голосования болельщиков за приз лучшему главному тренеру минувшего года.

За награду поведут борьбу главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал».

Финалистов выбрали по итогам голосования среди тренеров и капитанов национальных команд, а также болельщиков и журналистов.

Напомним, что в 2021 году приз выиграл главный тренер «Челси» Томас Тухель.

источник: «Советский спорт»
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