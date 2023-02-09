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Семак - о товарищеском матче с «Урарту»: Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению

«Зенит» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
Семак - о товарищеском матче с «Урарту»: Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению
09 февраля 2023 19:50
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автор фото: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы своей команды над армянским «Урарту» (1:0) в товарищеском матче.

«Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению. Первый тайм и половину второго мы смотрелись хорошо. В концовке физически немного подсели, было много замен», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что единственной гол в этой встрече забил полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин.

Следующую игру российский клуб проведет против ереванского «Арарат-Армения». Матч состоится завтра, 10 февраля.

источник: ФК «Зенит»
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