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Тен Хаг о Рэшфорде: Он может забивать, откуда угодно

Гол форварда принес манкунианцам ничью с «Лидсом».
09 февраля 2023 20:21
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил форму нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Рашфорд забивает много голов. Маркус может забить откуда угодно, неважно, играет ли он справа, по центру или слева. Он забивает отовсюду, и в матче с «Лидсом» он снова забил. Не лучше ли ему играть только в центре? Это трудно анализировать, но я думаю, что после того, как мы внесли изменения по ходу игры, сопернику стало труднее, потому что изменилась динамика на поле», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, в текущем сезоне Рэшфорд провел 33 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 20 мячей.

Накануне «МЮ» сыграл вничью с «Лидсом». Матч завершился со счетом 2:2, один из мячей на счету форварда.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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Тен Хаг о Рэшфорде: Он может забивать, откуда угодно
Гол форварда принес манкунианцам ничью с «Лидсом».
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