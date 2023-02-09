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«Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после землетрясения в Турции

Катастрофа в стране произошла утром 6 февраля.
09 февраля 2023 21:18

Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекш сообщил, что «Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после смертоносного землетрясения в стране. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что существует вероятность что сезон не доиграет и «Газиантеп». При этом лига сохранит места за клубами.

Напомним, что утром 6 февраля произошло землетрясение силой 7,7 балла. По последним данным, погибли более 16 тысяч человек и пострадали 64 тысячи людей.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.

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«Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после землетрясения в Турции
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