«Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после землетрясения в Турции

Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекш сообщил, что «Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после смертоносного землетрясения в стране. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что существует вероятность что сезон не доиграет и «Газиантеп». При этом лига сохранит места за клубами.

Напомним, что утром 6 февраля произошло землетрясение силой 7,7 балла. По последним данным, погибли более 16 тысяч человек и пострадали 64 тысячи людей.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.