Мбаппе хочет успеть восстановиться к матчу с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется полностью восстановиться от травмы и принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

По информации французской прессы, шансы на это минимальны, однако форвард не теряет надежды.

Ранее наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн признался, что не верит в отсутствие Мбаппе в стартовом составе соперника и рассчитывает, что тот примет участие в поединке.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля в Париже. Начало в 22.45 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.