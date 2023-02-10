ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе хочет успеть восстановиться к матчу с «Баварией»

Шансы на выход форварда на поле невелики.
10 февраля 2023 08:38
автор: Александр Шульгин

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется полностью восстановиться от травмы и принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

По информации французской прессы, шансы на это минимальны, однако форвард не теряет надежды.

Ранее наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн признался, что не верит в отсутствие Мбаппе в стартовом составе соперника и рассчитывает, что тот примет участие в поединке.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля в Париже. Начало в 22.45 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

Это интересно:
Мбаппе хочет успеть восстановиться к матчу с «Баварией»
Шансы на выход форварда на поле невелики.
10.02.2023 08:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Аякс» обыграл «Твенте» и вышел в 1/4 финала Кубка Нидерландов
Встреча прошла в Энсхеде.
09.02.2023 23:07
Футбол
Покер Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Вехдой» в матче чемпионата Саудовской Аравии
Покер Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Вехдой» в матче чемпионата Саудовской Аравии
Игра состоялась в Мекке.
09.02.2023 22:53
Футбол
«Кармиотисса» после назначения Кержакова обыграла на выезде «Аполлон»
По ходу встречи команда уступала в два мяча.
09.02.2023 22:40
Футбол
«Хатайспор» отказался продолжать выступление в Суперлиге после землетрясения в Турции
Катастрофа в стране произошла утром 6 февраля.
09.02.2023 21:18
Футбол
Бразильский нападающий Маркос Гильерме перешел в «Химки»
Контракт с футболистом рассчитан на 1,5 года.
09.02.2023 20:50
Футбол
Тен Хаг о Рэшфорде: Он может забивать, откуда угодно
Гол форварда принес манкунианцам ничью с «Лидсом».
09.02.2023 20:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Директор «Торино» - о Миранчуке: Решение по выкупу будет принято скоро
Директор «Торино» - о Миранчуке: Решение по выкупу будет принято скоро
Россиянин выступает за туринский клуб на правах аренды.
09.02.2023 20:07
Футбол
Семак - о товарищеском матче с «Урарту»: Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению
Семак - о товарищеском матче с «Урарту»: Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению
«Зенит» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
09.02.2023 19:50
Футбол
Финалистами голосования за приз ФИФА лучшему тренеру года стали Скалони, Гвардиола и Анчелотти
Церемония награждения пройдет 27 февраля в Париже.
09.02.2023 19:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика