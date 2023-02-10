Нойер и Нагельсманн уладили конфликт, вызванный увольнением тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» и голкипер команды Мануэль Нойер провели встречу, на которой сделали первые шаги к примирению.

По информации немецких журналистов, стороны договорились о том, что их отношения останутся на профессиональном уровне, и никакие личные моменты не будут на них влиять.

Напомним, конфликт между вратарем и руководством клуба после увольнения тренера Тони Тапаловича, с которым Нойер был дружен.

Тапалович занимал в тренерском штабе мюнхенцев должность специалиста по работе с вратарями.

Сам Нойер получил травму, сломав ногу, и клуб приобрел Яна Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» для его замены.