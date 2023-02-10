Футболистки «Манчестер Юнайтед» выступили против возвращения Гринвуда в клуб

Женская команда «Манчестер Юнайтед» выступила против возвращения вингера «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что футболистки испытывает дискомфорт от перспективы возвращения Гринвуда в клуб. Они серьезно обеспокоены после услышанной аудиозаписи, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

Напомним, что в прошлом году 21-летнему нападающему предъявили обвинения в попытке изнасилования и побоях в отношение своей экс-спутницы.

«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от выступлений и тренировочного процесса в январе 2022 года. Он является воспитанником манкунианцев, за которых провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.