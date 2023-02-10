Галлас считает, что Мудрик может пожалеть о переходе в «Челси»

Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас считает, что нападающий «Челси» Михаил Мудрик может пожалеть о своем переходе в лондонский клуб.

«Возможно, Мудрик совершил ошибку, ведь у него была возможность выступать за «Арсенал». Учитывая то, как играет «Арсенал», он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» 15 января 2023 года из донецкого «Шахтера», а сумма трансфера составила 70 млн евро. За «синих» украинский хавбек провел пока два матча, но не отметился голевыми действиями на поле.