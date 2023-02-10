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Миллиардер Рэтклифф обратился к банкам Уолл-стрит для покупки «Манчестер Юнайтед»

Семейство Глейзеров, владеющее английской командой, рассчитывает продать клуб за 6-8 млрд фунтов стерлингов.
10 февраля 2023 13:15

Британский миллиардер Джим Рэтклифф ведет переговоры с американскими банками JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Бизнесмен просит помочь финансовые организации купить «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что банки Уолл-стрит готовы взять на себя долговые обязательства клуба, которые на данный момент превышают 500 млн фунтов стерлингов (605,8 млн долларов).

«Красные дьяволы» после 23 туров в чемпионате Англии располагаются на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 43 очка. В следующем матче им будет противостоять «Лидс». Встреча состоится 12 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Миллиардер Рэтклифф обратился к банкам Уолл-стрит для покупки «Манчестер Юнайтед»
Семейство Глейзеров, владеющее английской командой, рассчитывает продать клуб за 6-8 млрд фунтов стерлингов.
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