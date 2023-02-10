Упамекано сравнил Мбаппе с Месси и Левандовски перед матчем с «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано поделился ожиданиями от первого матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также высказался о форварде парижан Киллиане Мбаппе.

«Лучше всего будет, если он вообще не коснется мяча. Мбаппе - как Месси и Левандовски. Фантастический нападающий. Но «Бавария» способна остановить любого игрока», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что первая встреча между командами состоится 14 февраля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.