ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне»

Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне»
10 февраля 2023 13:48
автор:
автор фото: ФК «Барселона»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.

«Если меня снова попросят пойти на сокращение зарплаты, то я дам согласие. Когда я почувствую, что больше не смогу приносить пользу «Барселоне», то первым попрошу об уходе», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Альба перебрался в каталонский клуб из «Валенсии» в июле 2012 года за компенсацию в размере 14 миллионов евро. С тех пор он провел за команду во всех турнирах 448 матчей, забил 26 мячей и отдал 99 результативных передач.

Это интересно:
«Челси» договорился с Тьяго Силвой о продлении контракта
Бразильский защитник минимум год проведет в составе «пенсионеров».
10.02.2023 14:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сперцян - о возможном отъезде в европейский чемпионат: Я думаю, что «Краснодар» пойдет навстречу
К футболисту проявляют интерес несколько зарубежных клубов.
10.02.2023 14:46
Футбол
«Пари НН» подтвердил подписание Глушакова
Клуб не выступал с объявлением.
10.02.2023 14:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пайет и Ришарлисон будут конкурировать с паралимпийцем за премию Пушкаша
ФИФА определяет лучший гол 2022 года.
10.02.2023 14:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сперцян признался, что в детстве равнялся на Тотти и хотел провести всю карьеру в «Краснодаре»
Футболист является воспитанником «быков».
10.02.2023 14:26
Футбол
Феликс высказался о своем будущем: Никто не знает, что будет дальше
Сейчас футболист «Атлетико» выступает за «Челси» на правах аренды.
10.02.2023 14:08
Футбол
Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне»
Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне»
Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10.02.2023 13:48
Футбол
Пенчиков покинул «Пари НН», клуб подписал нападающего Джиянова
Клуб объявил о нескольких трансферах.
10.02.2023 13:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Упамекано сравнил Мбаппе с Месси и Левандовски перед матчем с «ПСЖ»
Упамекано сравнил Мбаппе с Месси и Левандовски перед матчем с «ПСЖ»
«Бавария» сыграет с парижским клубом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
10.02.2023 13:31
Футбол
Миллиардер Рэтклифф обратился к банкам Уолл-стрит для покупки «Манчестер Юнайтед»
Семейство Глейзеров, владеющее английской командой, рассчитывает продать клуб за 6-8 млрд фунтов стерлингов.
10.02.2023 13:15
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика