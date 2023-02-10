Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.

«Если меня снова попросят пойти на сокращение зарплаты, то я дам согласие. Когда я почувствую, что больше не смогу приносить пользу «Барселоне», то первым попрошу об уходе», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Альба перебрался в каталонский клуб из «Валенсии» в июле 2012 года за компенсацию в размере 14 миллионов евро. С тех пор он провел за команду во всех турнирах 448 матчей, забил 26 мячей и отдал 99 результативных передач.