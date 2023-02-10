Феликс высказался о своем будущем: Никто не знает, что будет дальше

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Челси», высказался о своем будущем.

«Мне очень комфортно, но никто не знает, что будет дальше. Я покинул «Атлетико», потому что очень старался привыкнуть, но не смог», - приводит слова португальца зарубежная пресса.

Напомним, что Феликс перебрался в мадридский клуб из лиссабонской «Бенфики» в июле 2019 года за компенсацию в размере 127,2 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 131 матч во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 18 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.