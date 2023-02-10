Сперцян признался, что в детстве равнялся на Тотти и хотел провести всю карьеру в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, о чем мечтал в детстве.

«Когда попал в «Краснодар», появилась мечта начать и закончить карьеру здесь. Как Тотти в «Роме», допустим. Я видел, как в меня верили, и я сам верил, что это возможно. Дальше посмотрим, как будет», - сказал футболист на ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что Сперцян является воспитанником «быков». Всего за основную команду он провел 55 матчей, забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 9 миллионов евро.