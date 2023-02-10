Пайет и Ришарлисон будут конкурировать с паралимпийцем за премию Пушкаша

ФИФА назвала тройку номинантов на премию Пушкаша в 2022 году, которая вручается за лучший гол.

Ими стали паралимпиец поляк Марчин Олекси, забивший за «Варту Познань» в матче команд с футболистами с ампутированными конечностями, капитан «Марселя» Димитри Пайет и его гол греческому ПАОКу в Лиге Европы, а также нападающий сборной Бразилии Ришарлисон за его мяч в ворота сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Все голы можно посмотреть здесь.

В 2021 году премию Ференца Пушкаша получил полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела.