Сперцян - о возможном отъезде в европейский чемпионат: Я думаю, что «Краснодар» пойдет навстречу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о возможном отъезде в европейский чемпионат.

«На данный момент я никуда не собираюсь. Но может быть такой момент, что все-таки мечта детства играть в еврокубках, играть в топ-клубах исполнится, и я думаю, что клуб пойдет навстречу», - сказал футболист на ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что Сперцян является воспитанником «быков». Всего за основную команду он провел 55 матчей, забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 9 миллионов евро.