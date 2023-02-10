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Писарский заявил, что в ближайшее время не собирается перебираться в европейский чемпионат

Ранее к футболисту проявляла интерес «Црвена Звезда».
10 февраля 2023 15:04

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о возможном отъезде в европейский клуб.

«Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в РПЛ - это мало», - приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем сезоне форвард провел за «Оренбург» 19 матчей, забил 17 мячей и отдал две результативные передачи. В январе игрок перебрался в «Крылья Советов», подписав соглашение, рассчитанное на 3,5 года.

источник: «Метарейтинг»
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