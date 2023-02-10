Максим Деменко о Глушакове: Он футболист опытный, поможет «Пари НН»

Экс-форвард «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко оценил перспективы бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».

«Это в любом случае достойное для него продолжение карьеры. Может быть, он сам хотел чего-то другого, но, если учитывать, что в 36 лет он все равно будет играть в Премьер-лиге, здесь никаких проблем нет. Он футболист опытный и, однозначно, поможет команде», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о переходе Глушакова в «Пари НН». По данным СМИ, игрок подпишет с клубом контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. Последним местом работы полузащитника были подмосковные «Химки». В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.