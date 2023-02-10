«Пари НН» объявил о переходе Глушакова

«Пари НН» объявил, что подписал контракт с полузащитником Денисом Глушаковым до конца текущего сезона с опцией продления.

«Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Пари НН» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться. Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач», - приводит слова генерального директора Равиля Измайлова пресс-служба «Пари НН».

В текущем сезоне Глушаков, покинувший зимой «Химки», провел 14 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.