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«Монако» – «ПСЖ»: Месси пропустит матч из-за травмы

Аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия.
10 февраля 2023 16:21

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не успеет восстановиться к матчу с «Монако» в 23-м туре Лиги 1. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что аргентинский нападающий сможет возобновить тренировки в понедельник, 13 февраля, а игра с монегасками состоится в субботу, 11-го числа.

Напомним, 35-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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