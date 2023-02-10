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«Спартак» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Встреча начнется в 19.00 мск.
10 февраля 2023 17:41
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 10 февраля, московский «Спартак» сыграет против «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча пройдет на стадионе «Банияс» и начнется в 19.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Кейта Бальде.

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Мещанинов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 2-е место, набрав 36 очков. «Сочи», сменивший тренера в ноябре, расположился на 9-й строчке. В активе команды 25 очков.

источник: «Советский спорт»
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Встреча начнется в 19.00 мск.
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