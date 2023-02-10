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«Зенит» не смог обыграть «Арарат-Армению» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:1.
10 февраля 2023 18:06
автор: Артур Гичунцев

«Зенит» продолжает подготовку ко второй половине сезона. Сегодня, 10 февраля, питерцы встречались с армянским клубом «Арарат-Армения». Товарищеский матч, прошедший в ОАЭ, завершился со счетом 1:1.

На гол Матео Кассьерры (57-я минута) команда из Армении ответила точным ударом Джесси Акила (78-я).

Напомним, «Зенит» выступает под руководством российского специалиста Сергея Семака и является действующим чемпионом страны. «Арарат-Армения» занимает 2-ю позицию в своем национальном первенстве.

Ранее сине-бело-голубые обыграли армянский «Урарту» (1:0), а «Арарат-Армения» разошелся миром с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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Встреча завершилась со счетом 1:1.
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