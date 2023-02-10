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«Ливерпуль» провел переговоры с агентами Милинковича-Савича

«Красные» решили обновить центральную линию по окончании сезона.
«Ливерпуль» провел переговоры с агентами Милинковича-Савича
10 февраля 2023 18:45
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в «Ливерпуль». Об этом сообщил журналист Стив Кей.

По его данным, представители клуба выходили на связь с окружением игрока, чтобы обсудить возможный трансфер летом 2023 года. Кей подчеркнул, что боссы «красных» решили обновить центральную линию по окончании сезона, поэтому не ограничатся подписанием сербского хавбека.

Напомним, 27-летний футболист связан контрактом с «Лацио» до июня 2024-го. В свое время им интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», однако, до подписания договора так и не дошло. По данным прессы, клубы отказались от игрока, посчитав, что римляне запрашивают слишком большие деньги за его трансфер.

В нынешнем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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