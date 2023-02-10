Головин начал переговоры с «Монако» о продлении контракта

Полузащитник сборной России Александр Головин может продлить контракт с «Монако». Об этом информируют французские СМИ.

По данным источника, стороны уже провели первичные переговоры и настроены оптимистично. Сам футболист хочет остаться в команде.

Напомним, 26-летний хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года. Он был куплен у ЦСКА за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин отыграл за «Монако» 21 матч, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что россиянин интересен многим европейским клубам, среди которых числится дортмундская «Боруссия».