Сперцяном заинтересовался мадридский «Реал»

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов мадридского «Реала».

По информации Metaratings, «королевский» клуб не обращался в клуб с конкретным предложением, но уже общался с представителями самого футболиста.

Напомним, в текущем сезоне Сперцян провел 21 матч, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет девять миллионов евро.

После 17 туров «Краснодар» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.